هروبًا من جحيم المقاومة|محلل سياسي يكشف أسباب انسحاب لواء جولاني من غزة

أجاب الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني عن سؤال: “ما هي الأسباب الحقيقة وراء انسحاب لواء جولاني بجيش الاحتلال من غـزة؟”، قائلاً إن انسحاب هذا اللواء نظرًا للضربات المتتالية التي وجهتها المقاومة له، لافتًا إلى أن هذا اللواء يُعد من الألوية الأولى التي أقامتها إسرائيل.



وأضاف “صافي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا اللواء سُمى نسبة لـ هضبة الجولان وخاض العديد من الحروب، متابعًا أن انسحاب هذا اللواء ورائه أسباب نفسية، حيث تعرض الجيش لضغوط نفسية من شدة المقاومة، وبالتالي خوفًا على هذا الشعب تم سحبه بعد 60 يومًا من القتال داخل قطاع غزة.



وتابع الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني أنهم يحاولون الهروب من جحيم المقاومة وأسلحتهم، مؤكدًا أن انسحابهم بمثابة طوق نجاة من الموت داخل قطاع غزة.