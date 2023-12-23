القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحاول إنشاء منطقة عازلة بطول 2 كم شرقي غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توجه ضربات مكثفة تستهدف الجانب الشرقي من قطاع غزة، كما أسفرت الفارات الجوية عن سقوط ما يقارب من 18 شهيدًا جراء استهداف منازل بالنصيرات وسط القطاع.

وأضافت منى عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يحاول خلق منطقة عازلة بطول 2 كم شرقي قطاع غزة، لافتة إلى أن 70% من منازل مدينة غزة وشمال القطاع دمرت بشكل كامل.

واسترسلت: تم تدمير 25% من منازل المواطنين في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال يحظر دخول المساعدات الإنسانية للكثير من المناطق بالقطاع.