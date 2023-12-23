محلل سياسي: الدولة المصرية استشعرت خطر تهجير الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للحرب

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن التهجير القسري الفلسطنيين من أخطر أهداف الحرب داخل قطاع غزة، حيث يرغبون في إعادة التغيير الديموغرافي في القطاع.

وأضاف عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن اليمين المتطرف في إسرائيل لا يخشى الإعلان عن نواياه، ويتحدث عن التخلص من دولة فلسطين وترحيلهم عبر التهجير القسري.



وتابع: “الاحتلال يستهدف جعل غزة غير مهيئة للعيش، بالإضافة إلى ترحيل السكان في الضفة الغربية”.

ولفت إلى أن الدولة المصرية استشعرت منذ البداية خطر تهجير الفلسطينيين، وعملت على إحباطه بعدة طرق.