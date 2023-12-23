5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادة للأفراد والتحصينات وإن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها أوقعت عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح والاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس: إنها قصفت تجمعا لجنود العدو، في محور التقدم أبو هولي، جنوب دير البلح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كان مندوب فلسطين في مجلس الأمن، قال، أمس الجمعة، إن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس، ان شاحنات المساعدات الإنسانية مكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح.

و أكد مندوب فلسطين أن:" مصر تحاول إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".