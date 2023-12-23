عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

صدى البلد

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادة للأفراد والتحصينات وإن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها أوقعت عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح والاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس: إنها قصفت تجمعا لجنود العدو، في محور التقدم أبو هولي، جنوب دير البلح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كان مندوب فلسطين في مجلس الأمن، قال، أمس الجمعة، إن إسرائيل تواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس، ان شاحنات المساعدات الإنسانية مكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح.

و أكد مندوب فلسطين أن:" مصر تحاول إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

الجنود الصهاينة الياسين 105 جباليا جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة سرايا القدس قذائف الهاون فلسطين كتائب القسام قوات العدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الحكومة عن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

الصحفيين : تأجيل انعقاد لجنة المشتغلين لمدة أسبوع

5 دبابات صهيونية.. كتائب القسام تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة

جلاء أخر جندي من بورسعيد.. كيف احتفلت المحافظة الباسلة بهذه المناسبة؟

بالأرقام.. منظمة غير حكومية تدين قت.ل 61 صحفيا في غزة

المدرب الفرفوش رزق.. كهربا وكولر يرقصان بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

6 أعراض يكشفها جمال شعبان تدل على زيادة كهرباء القلب.. الأخيرة أخطرها

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

فيديو

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ