البيت الأبيض يتهم إيران بتزويد الحوثيين بـ صواريخ كروز ومسيرات

قال البيت الأبيض، اليوم السبت: إن إيران تقدم أنظمة جوية مسيرة وصواريخ كروز وأخرى باليستية ضد السفن للحوثيين.

وأكد البيت الأبيض أن صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات جنوبي إسرائيل يمكن ربطها بإيران.

وأضاف: “ إيران منخرطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر “.

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في الهجمات على السفن من قبل الحوثيين في اليمن، بهدف إظهار الدعم لحماس. وقد دفع هذا الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة الشحن العملاقة ميرسك وشركة النفط بي بي، إلى وقف الإبحار عبر البحر الأحمر.

الطريق المتأثر عبر البحر الأحمر هو ممر حيوي تستخدمه السفن للوصول إلى قناة السويس المصرية. تعمل القناة بمثابة طريق مختصر حاسم يربط بين البحر الأبيض المتوسط وآسيا، مما يسمح بنقل الغاز الطبيعي والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات والمواد الغذائية والمشروبات دون الإبحار حول أفريقيا.