أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 22-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3411 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2558 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23880 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.97 جنيه للبيع، و 33.85جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.18 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.66 جنيه للبيع، و100.32 جنيه للشراء.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، بدأت بالفعل مع وجود نشاط في حركة الرياح منذ ساعات الصباح الباكر في أغلب محافظات الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الرياح مثيرة للرمال والأتربة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمناطق الموجودة في محافظة شمال البحر الأحمر، لافتة إلى أن هذه الأتربة تؤدي إلى تدهور كبير في الرؤية الأفقية في السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن هذا الانخفاض يوجد في معظم محافظات الجمهورية.



وحذرت من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية، مع وجود نشاط في حركة الرياح يجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من ذلك.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 - 14

الإسكندرية 21 - 13

الإسماعيلية 21 - 12

الغردقة 25 -16

أسوان 24 - 15

سوهاج 22 - 12

المنيا 21 - 9