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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 60 دولة.. كاتب صحفي يكشف تفاصيل المسابقة رقم 30 لحفظ القرأن الكريم|فيديو

القران الكريم
القران الكريم

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الريش، أن المسابقة الـ 30 للقران الكريم والتي تمت إقامتها بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد شهدت أجواء روحانية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق اسم الشيخ “محمود علي البنا”، على تلك المسابقة.

 

وقال أشرف أبو الريش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ًصباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن مسابقة القرآن الكريم مستمرة لمدة 5 أيام، مؤكدًا أنه يشارك قراء ومتسابقون  على مستوى 60 دولة.

 

 مشاركة من ذوي الهمم

وتابع الكاتب الصحفي، أشرف أبو الريش، أن الفائزين في تلك المسابقة يتم تكريمهم في ليلة القدر، مؤكدًا أن  تلك المسابقة لها 6 فروع منها حفاظ القرآن على كافة الأعمار، وحفظ القرأن وتفسيره وفهم مقاصده، مع العلم أنه سيكون هناك مشاركة من ذوي الهمم.

المسابقة الـ 30 للقران الكريم دار القرآن الكريم العاصمة الإدارية الجديدة محمود على البنا مسابقة القرآن الكريم

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