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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الأوقاف:الرئيس السيسي أنفق 400 مليون جنيه لدعم مسابقة القرآن الكريم

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف لشئون المستجد والقرأن الكريم

وجه الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لمسابقة القرآن والمسابقة العالمية للقرآن الكريم رقم ٣٠ وهذه المسابقة تشهد ثوبا جديدا .

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف لشؤون المساجد و القرآن الكريم من داخل مركز الثقافة الإسلامي من خلال برنامج صباحنا مصري ، المذاع على الفضائية المصرية، أن قاعات مسجد العاصمة الإدارية منقوش عليها القرآن الكريم، فهناك ٣٠ قاعة على كل جزء منقوش على رخام القاعات وهذا يدل على الاهتمام بالقرآن الكريم.


واستشهد “عبد المجيد” بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " خيركم من تعلم القرآن وعلمه"  ومن جاء هذا المنطلق توليها الدولة المصرية بالقرأن الكريم وبحفظه القرآن الكريم وبقراء القرآن الكريم، مؤكدا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل لحفظه القرآن الكريم، فهو يتحدث عن ٤٠٠ مليون جنيه لدعم هذه المسابقة وفي خدمة القرآن الكريم والقائمين على القرآن الكريم.

القران الكريم السيسي وكيل وزارة الأوقاف مسجد العاصمة الإدارية

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