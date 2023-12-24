صحة الدقهلية تختتم فعاليات التدريب على مبادرة تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ختام فعاليات تدريب فرق العمل على مبادرة تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية وذلك استعداداً لتفعيل المرحلة الثانية من العيادات المميزة.

استمرت الدورة على مدار 3 أيام وتضمنت تدريب 70 من الفرق الطبية إلى جانب 35 مثقفاً صحياً بنحو 14 منشأة رعاية أساسية

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه بذلك يرتفع عدد المنشآت التى تعمل على مدار 24 ساعة إلي 59 منشاة ستكون مؤهلة لاستقبال المرضى فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية إلى جانب الأعمال الصباحية كمكتب صحة غيرها.

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