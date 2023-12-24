بفستان أسود داليا مصطفى تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

خطفت الفنانة داليا مصطفي، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.





وبدت داليا مصطفي بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان مجسم اسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابيه".





جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي،وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.





أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكهحس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية،يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.