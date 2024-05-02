اختيار جيهان عطا ووائل كمال مساعدين لرئيس حزب صوت الشعب

أعلن الدكتور محمد بدران، رئيس حزب صوت الشعب، تكليف وائل كمال سعد حبيب بمنصب “مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، وتكليف جيهان عطا ارسانيوس بمنصب مساعد رئيس الحزب لشؤون المواطنة وعدم التمييز.

وتهدف القرارات الجديدة إلى تعزيز فعالية الحزب وتحقيق أهدافه السياسية، ويتمتع وائل كمال حبيب بخبرة واسعة في مجال الاتصال السياسي، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات السياسية للحزب وتعزيز رسالته وأهداف، كما تتمتع جيهان عطا بمعرفة عميقة في مجال حقوق الإنسان والتسامح ومكافحة التمييز، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز قيم الحزب والعمل على تعزيز المواطنة ونشر العدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن حزب صوت الشعب يعتبر واحدًا من الأحزاب السياسية الذي يعمل على تحقيق تطلعات الشعب وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويأتي تعيين المساعدين الجدد في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز هيكله التنظيمي وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات المستقبلية.