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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل .. قصفت حشود عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس |فيديو

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، أنها قصفت حشودًا عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 انتشال 30 جثماناً لشهداء فلسطينيين من تحت أنقاض

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم انتشال 30 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة خلة بعد ساعات من القصف العنيف لقوات الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وحسب - صوت فلسطين - أنه ما زال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من اكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين اليوم الجمعة.

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