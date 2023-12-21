فصائل فلسطينية تعلن مقـ تل ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة

أكدت فصائل فلسطينية، مقتل ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ويذكر أن قوات الاحتلال تتمركز في محيط جامعة القدس بمدينة رام الله، حسبما أفادت “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن قوات العدو لاتزال تمارس جرائم الحرب ضد الانسانية ولايزال مجاهدونا يتصدون للعدوان ويقاتلون العدو المجرم ويكبدونه خسائر فادحة في جنوده وآلياته ويشلون كيانه.

وقال أبو عبيدة : مجاهدونا يلاحقون الجنود خارج آلياتهم وفي البنايات وحصيلة الآليات منذ بدء العدوان البري بلغت 720 آلية بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية.