إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الشرقية - إيسترن كومباني.. مستند

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية – إيسترن كومباني ، على قبول الاستقالة والاعتذار المقدم من إسلام سيد محمد سالم، كعضو مستقل بعضوية مجلس الإدارة والموافقة على تعيين عمرو الجنايني عضوا مستقلا بالمجلس، وفق إفصاح الشركة للبورصة اليوم الاحد.



ووافقت العمومية المنعقدة الخميس الماضي، على قبول استقالة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، من عدد ثلاث مقاعد من مجلس إدارة الشركة، حسب بيان إيسترن كومباني المرسل إلى البورصة المصرية اليوم.



وافقت العمومية على تعيين شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة بعدد ثلاثة أعضاء بعضوية مجلس إدارة الشركة، بعد قبول استقالة ثلاث أعضاء من ممثلي القابضة للصناعات الكيماوية.



في سياق متصل، وبناء على قرارات العمومية، وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على اعتماد تشكيل المجلس ليصبح كما يلي :