صحف السعودية.. أمريكا تسقط 4 مسيرات أطلقت من اليمن.. والبنتاجون: الطائرة المهاجمة للسفن من إيران

موجات حرارة عالية وحرائق غابات في أستراليا

أمريكا تسقط 4 مسيرات أطلقت من اليمن

البنتاجون: الطائرة المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند أُطلقت من إيران

نتنياهو لبايدن: إسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى تحقيق كل أهدافها

اهتمت الصحف السعودية، اليوم الأحد، بعدة احداث محلية و عالمية فجاء في صحيفة الرياض أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الاحد، من احتمالات نشوب حرائق في العديد من الغابات بمختلف الولايات، نتيجة للموجة الحارة التي تعم البلاد وخصوصاً في ولاية أستراليا الغربية، والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق.

وأكدت الأرصاد الجوية الاسترالية أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية.

وأفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ أن أكثر من 1000 من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحرائق على مستوى الولاية خلال الأيام الخمسة الماضية.

وجاء في نفس الصحيفة أن قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، فجر الأحد، إن المدمرة "لابون" أسقطت 4 طائرات مُسيّرة، وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقت باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن المسيرات كانت متجهة نحو المُدمرة، مؤكدةً أن الواقعة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المسيرة التي هاجمت ناقلة الكيماويات في المحيط الهندي قبالة سواحل الهند، انطلقت من إيران، ما يشير إلى توسع المخاطر التي تواجه صناعة الشحن الدولي، منذ بدأت جماعة الحوثي في اليمن مهاجمة السفن في البحر الأحمر،

وذكر متحدث باسم البنتاجون أن ناقلة الكيماويات Chem Pluto والتي كانت ترفع ليبيريا، ومملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة ناقلات كيماوية هولندية، تعرضت لضربة في حوالي الساعة 10 من صباح السبت بالتوقيت المحلي، في المحيط الهندي، وعلى بعد 200 ميل بحري من سواحل الهند، بواسطة مسيرة انتحارية انطلقت من إيران.

وتنفي إيران ضلوعها في الهجمات، كما تنفي جماعة الحوثي اعتمادها على إيران في تنفيذ هجماتها.

وقالت نفس الصحيفة أنه في مكالمة هاتفية حديثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب نتنياهو عن امتنانه لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار يهدف إلى تسريع المساعدات لغزة.

تأتي هذه الدعوة في خضم الصراع المستمر في المنطقة، مع تصاعد التوترات والجهود الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار حظي بتأييد ثلاثة عشر عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويسعى القرار إلى تسريع إيصال المساعدات إلى غزة، حيث أدى تأثير الصراع إلى وضع إنساني خطير