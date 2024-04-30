إسرائيل رهينه للمجانين.. لابيد يشن هجوما عنيفا على بن جفير ونتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أصبحت رهينة في أيد مجانين غير مسؤوليين، قاصدا بذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.

وقال لابيد عبر حسابه على منصة إكس: "لا يمكنك الاستمرار على هذا النحو، وزير ذو سجل إجرامي يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدد رئيس الوزراء بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية منتقدا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف: "بن جفير يقول للعالم أجمع والمنطقة كلها أن نتنياهو ضعيف ويعمل لصالحه، من غير المعقول أنه لم يتم طرده على الفور".