وسائل إعلام إيرانية عن تغريدة بن جفير: السلطات الإسرائيلية تسخر من نفسها

علقت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق من اليوم، ردا على ضربة إسرائيلية بالقرب من أصفهان، قائلة: "السلطات الإسرائيلية تسخر من نفسها!"

وفي وقت سابق من اليوم، كتب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس اليوم، هي «ضعيف!»، وذلك في أعقاب تقارير عن ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو داخل إيران.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "تسنيم" منشور على X، قالت فيه "كتب وزير الأمن الداخلي للنظام الصهيوني حول التقارير حول حادثة أصفهان: "ضعيف!".

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، انتقادات قاسية لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بعد أن وصف الضربة الإسرائيلية المزعومة على إيران بأنها "ضعيفة".

وكتب لابيد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: "لم يسبق لوزير في مجلس الوزراء الأمني أن ألحق مثل هذا الضرر الجسيم بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".

واتهم لابيد بن غفير بأنه: "في تغريدة لا تغتفر من كلمة واحدة، تمكن بن غفير من السخرية من إسرائيل وإحراجها من طهران إلى واشنطن".