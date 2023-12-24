الصحة الفلسطينية: 20 ألفًا و424 شهيدًا و54 ألف مُصاب في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أخر احصائيات ضحايا العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، موضحة أن الأعداد بلغت 20 ألفًا و424 شهيدًا بالإضافة إلى 54 ألفًا و36 أصيبوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".