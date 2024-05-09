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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في يومها الثاني.. محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات النقل

صدى البلد

تابع  الدكتور  محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مع مسؤولى التعليم ، سير أعمال  امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل  للعام الحالي 2023/2024، والتي بدأت"أمس" بمختلف المراحل التعليم وتستمر حتى 23 مايو الجاري، حيث أدى" اليوم" طلاب  السادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية والذي يزيد عددهم عن 80 ألف تلميذ وتلميذة  في 698 مدرسة ( رسمي وخاص). 

يأتي ذلك بالتزامن مع أداء نحو 146 ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الاعدادي والهندسة والتربية الفنية للثاني الاعدادي داخل  453 مدرسة وبالتزامن مع امتحانات الصف الثاني الثانوي بأداء ما يزيد على 18 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الرياضية العسكرية خلال 92 مدرسة على مستوى مدارس إدارات التعليم  بالمحافظة ، فيما واصل ما يزيد عن 53 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ) خلال 53 مدرسة ثانوي فني على مستوى المحافظة.

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جاء ذلك خلال مناقشة ،تقرير أعده  وكيل الوزارة  هاني عنتر ،أشار خلاله إلى متابعته الامتحانات وتفقده عدد من اللجان بإدارة تعليم ناصر ،وشملت لجان مدرستي بوش الاعدادية بنات الجديدة و الشهيد أحمد محمد كامل بيومي الثانوية بنات ،للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات،ومستوى الأسئلة ومدى وضوحها وجودة الطباعة والالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول ،مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات و القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب وكذلك جميع المشاركين في أعمال الامتحانات

كما اطمأن وكيل الوزارة على دخول طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% ، وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15% ، منوها عن تكليفاته للقائمين على الامتحانات بضرورة توفير حجرة بالدور الأول لطلاب الدمج والحالات المرضية تخفيفا عليهم من الصعود للأدوار العليا ،و الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم مع ضرورة التواصل المستمر بين غرف العمليات بالمديرية والإدارات  لتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

ووجه وكيل التعليم، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات ، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات المديرية والإدارات التعليمية ، مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس  أثناء سير الامتحانات والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الإدارية قبل بدء اللجنة من توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان.

 

الإنجليز الاول الاعدادي الصف الثاني الثانوي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني امتحانات الصف الثاني الثانوي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى نهاية الفصل الدراسي الثاني منصة الامتحان وكيل الوزارة

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