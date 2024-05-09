عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب ستحقق نقلة نوعية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هى الذراع التدريبي والبحثي لوزارة الصحة والسكان ، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوى لمعهد الكلى والمسالك البولية  لمناقشة أحدث أساليب زراعة الكلى، والمنعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 من شهر مايو  الجاري.


وقال وزير الصحة والسكان إن المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، الجاري انشاؤها ستحقق نقلة نوعية في القطاع الطبي  بمصر، وستعمل علي  جمع التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدينة حوالي 4000 سرير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد علي أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية بشكل دوري، لأنها بمثابة نقلة نوعية للشباب في التعليم والتدريب، واكتساب العديد من الخبرات، بحضور لفيف من الأساتذة والخبراء الأجانب  في أمراض الكلى والمسالك البولية.

وأشار "عبد الغفار"، الى أن المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، يتناول  العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل في أمراض الكلى وزراعتها وجراحات المسالك البولية، حيث يعد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية رائداً في مجال زراعة الكلى في مصر حيث وصل عدد حالات زراعة الكلى الى قرابة 1200 حالة منذ انشاء المعهد.


من جانبه قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن هذا الحدث الدولى الذى ينظمة المعهد القومى للكلى والمسالك البولية سنوياً، يعتبر من أهم المحافل العلمية الدولية والذى يستعرض كل ما هو حديث فى أساليب زراعة الكلى على مستوى العالم، وأحدث الابتكارات والمعايير العلمية فى هذا المجال، كما سيناقش أيضاً أحدث الطرق فى علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، ويعتبر فرصة رائعة لتبادل الخبرات والرؤى فى هذا المجال الحيوي.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين زكى مدير المعهد القومى للكلى والمسالك البولية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يستضيف أساتذة ومتخصصين فى مجال زراعة الكلى من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وتركيا، وأسبانيا، والسعودية، والإمارات، والأردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، ونيجيريا، بالإضافة إلى مشاركة كافة الجامعات المصرية، والمؤسسات العلمية والبحثية داخل مصر المهتمة بأمراض وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

ترشيحاتنا

انفجار على الهواء.. قصف إسرائيلي عنيف برفح الفلسطينية

إيهاب واصف: ارتفاع الجنيه أمام الدولار سيساهم في انخفاض أسعار الذهب

وزير التجارة التركي ينفي تخفيف الحظر التجاري على إسرائيل

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر

رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري Nile

ضيفة مصر العزيزة ..انتصار السيسي ترحب بزيارة حرم سُلطان عُمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-