«إدارة الذات ومواجهة تحديات العمل».. ندوة للعاملين بالمطارات

أقامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة تثقيفية بعنوان "إدارة الذات والصراع في العمل والحياة"، وذلك في إطار الاهتمام بالجانب الثقافي و النفسي للعاملين.

شهدت الندوة التي أقامتها الإدارة العامة للتدريب بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في مركز التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي، حضورا مكثفا من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة ووزارة الطيران المدني المصري.

وانقسمت الندوة لقسمين، ناقش الجزء الأول منها والذي ألقاه دكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية "التحديات والصراع في العمل والحياة"، وناقش الجزء الثاني الذي ألقته الدكتورة إيمان وليم، مديرة مركز CTC، كيفية "إدارة الذات والحياة بشكل أفضل".