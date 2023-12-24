أسامة حسن: خبرات أحمد سليمان وحسين السيد " ضعيفة" فى إدارة الكرة بنادي الزمالك

قال أسامة حسن نجم نادي الزمالك السابق، إن كل من أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرفين على ملف الكرة بالقلعة البيضاء ، لا يصلحوا لذلك ولا يملكوا الخبرات من أجل التخطيط لنادي الزمالك.

وقال أسامة حسن، فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني : " خبرات أحمد سليمان وحسين السيد " ضعيفة" فى إدارة الكرة بنادي الزمالك.

وأضاف:" الثنائي لا يملكوا خبرات من أجل التخطيط لنادي الزمالك ، والأمر لا يتوقف فقط على رحيل ابراهيم صلاح من قطاع الناشئين ، ولكن أنظر إلي أن ليس هناك أى دعم لقطاع الناشئين ، بجانب عدم وجود كوادر فى الفريق الأول مع معتمد جمال.

وتابع: " للأسف نادي الزمالك يذهب إلي طريق مسدود.