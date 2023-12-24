12 عيادة متنقلة للكشف على المواطنين بدمياط الجديدة

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه خلال يومى الجمعة والسبت توجهت قافلة طبية لمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٢٥٥ مواطن وتم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأوضح انه تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٤٨ تحليل معملى و فحص ٤٩ حالة بالأشعة و ٧ حالات أخرى بالسونار ، و تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٤ حالة ،بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٠ مواطن.