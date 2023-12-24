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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 عيادة متنقلة للكشف على المواطنين بدمياط الجديدة

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن  عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه خلال يومى الجمعة والسبت توجهت قافلة طبية لمنطقة الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٢٥٥ مواطن وتم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأوضح انه تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٤٨ تحليل معملى و فحص ٤٩ حالة بالأشعة و ٧ حالات أخرى بالسونار ، و تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٤ حالة ،بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٠ مواطن.

مسئولو مجلس الوزراء والإسكان يتابعون موقف تنفيذ المشروعات بمدينة دمياط الجديدة

دمياط التخصصات الطبيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الجمعة والسبت افضل الخدمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصحة بدمياط

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