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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو مجلس الوزراء والإسكان يتابعون موقف تنفيذ المشروعات بمدينة دمياط الجديدة

صدى البلد

استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الدكتور نادر نبيل، عضو وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات  الجارية بمدينة دمياط الجديدة، وفي مقدمتها مشروع جنة، وسكن مصر وشاطيء ذوي الهمم، يرافقهما مسئولو الجهاز، والمشروعات .

وتفقد عضو وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مشروع الإسكان الفاخر جنة 28 عمارة بالمجاورة 34 بالحى السادس، الذى تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية به، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٨٥٪، ومتوقع الانتهاء من الأعمال الأخيرة قريباً بتكلفة إجمالية للمشروع ٣٢٠ مليون جنيه.

كما تفقد مسئولو مجلس الوزراء والإسكان، موقع 59 عمارة إسكان جنة بالمجاورة 33، والذى تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية به، وأعمال تنسيق الموقع، وتخطيط الطرق الداخلية بتكلفة إجمالية للمشروع ٧٠٠ مليون جنيه.

كما شملت الزيارة تفقد مشروع الشاطىء الخاص لذوى الهمم " قادرون بلاج "، والذى تم تنفيذه على مساحة ١١ ألف متر بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة بالمدينة، والذى يُعد أول شاطىء متكامل ومتخصص تم تنفيذه لذوى الهمم وأسرهم بالمدينة، والذى يتم استقبالهم بالمجان طبقاً للحجز المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالشاطىء، تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بتوفير أوجه الدعم لأبطالنا من ذوى الهمم وأسرهم .

كما تم تفقد موقع ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر جنوب الحى الرابع، والذى تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية به، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بتكلفة إجمالية للمشروع ٣٢٥ مليون جنيه.

وفى نهاية الجولة، تم الإشادة بما تم تنفيذه من أعمال بالجودة وكفاءة التنفيذ، والجهد المبذول لإتمام المشروعات،  وما تم تنفيذه من معدلات إنجاز لتلك المشروعات بالمدينة .

دمياط الجديدة مجلس الوزراء وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء جنة

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