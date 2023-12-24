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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات ويطمئن على الخدمات بالمدن الطلابية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عدد من اللجان للاطمئنان على سير امتحانات " التخلفات" بكلية الزراعة بمشتهر يراففه الدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

فى سياق متصل تفقد الدكتور تامر سمير أيضا المدينة الجامعية بكفر سعد رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.
واطمأن نائب رئيس الجامعة على مستوى الخدمة التي تقدم للطلاب ، كما تفقد المطابخ ، والمطاعم ، ومخازن الأغذية. 

وأكد الدكتور تامر سمير خلال الجولة أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على المدن الجامعية

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