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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل احتفالات عيد الميلاد.. فرنسا تكثف عمليات التفتيش الأمنية والحماية للكنائس

علم فرنسا
علم فرنسا

كثفت فرنسا من عمليات التفتيش الأمني والحماية للكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد، وسط مخاوف بشأن هجمات إرهابية محتملة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تعليمات للشرطة والدرك بزيادة تواجدهم في الكنائس بجميع أنحاء البلاد، لحماية المسيحيين الذين يتجمعون للاحتفال بعيد الميلاد  مساء اليوم الأحد وصباح غد الاثنين.

وفي وقت سابق، كثفت السلطات بألمانيا أيضًا جهودها الأمنية. وقال رئيس شرطة كولونيا، مايكل إيسر، في بيان: "ستبذل الشرطة كل ما في وسعها الليلة لضمان سلامة زوار الكاتدرائية عشية عيد الميلاد"، مضيفًا أن جميع زوار الكاتدرائية الشهيرة بالمدينة سيخضعون للتفتيش عند الدخول.

ونصحت الشرطة الزائرين بعدم حمل أي حقائب معهم لتجنب التأخير عند التفتيش الأمني.

كما قالت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، إنها عززت تواجدها الأمني بمناسبة عيد الميلاد أيضا، بسبب "تزايد الخطر خلال عطلة عيد الميلاد".

وجاء في البيان: "بينما تدعو الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا إلى شن هجمات خاصة في 24 ديسمبر تقريبًا - زادت السلطات الأمنية من إجراءات الحماية في الأماكن العامة في فيينا والمقاطعات الفيدرالية".

فرنسا احتفالات عيد الميلاد هجمات إرهابية محتملة الكنائس وزير الداخلية الفرنسي

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