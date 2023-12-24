لاعب مفاجأة .. الزمالك يحسم أولى صفقاته الشتوية

تعمل إدارة نادي الزمالك على تعزيز صفوف الفريق في الموسم الحالي من خلال التعاقد مع عدة لاعبين جدد، وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي أمير هشام أن الزمالك حصل على موافقة لاعب بيراميدز، محمود صابر، للانضمام إلى صفوف الفريق.

ووفقًا لمقدم برنامج "+90"، فإن إدارة الزمالك تسعى لحسم صفقة انتقال محمود صابر من بيراميدز.

وأشار إلى أن إدارة بيراميدز لا تعارض رحيل اللاعب إلى الزمالك، ولكنها تطلب التفاوض مع نادي زد، ودفع مبلغ قدره 2.5 مليون جنيه، وهو مبلغ قيمة قطع الإعارة.

وفي حال تمت الصفقة؛ سيحصل بيراميدز على خدمات حارس المرمى محمد صبحي، بالإضافة إلى دفع 5 ملايين جنيه إلى نادي بيراميدز.

ويلعب محمود صابر نجم فريق بيراميدز، في منتخب الشباب، وشهد الجميع بموهبته خلال مشاركته مع المنتخب المصري ببطولة إفريقيا للشباب.