عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 سنوات سجن.. فى أنتظار المتورط في تزوير شهادة الثانوية العامة

تزوير
تزوير

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير الشهادات الجامعية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لمواد قانون العقوبات التى وضعت عقوبات تصل للسجن والغرامة فيما يلى:

 

عقوبة تزوير شهادات التخرج

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

 

 

ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاثة إلى عشرة سنوات.

 

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أن طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

السوبر المصري| الأهلي يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ