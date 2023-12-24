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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر: المستشفيات في شمال غزة خارج الخدمة

صدى البلد

قالت مي الصايغ مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

أضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تعطلًا لجميع المستشفيات في شمال غزة، ومركز واحد فقط في جباليا يقدم الخدمة الطبية.

خان يونس


وأوضت أن مستشفى الأمل في خان يونس يعاني نقص المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى، وهناك نحو 1.5 مليون نازح في جنوب غزة يعانون ظروفًا صعبة لا سيما مع دخول فصل الشتاء.


وأوضحت أن الفلسطينيين في غزة يعانون نقص المياه الصالحة للشرب، وعدم توفر الغذاء والوقود، في الوقت الذي أعلنت فيه "الصحة الفلسطينية" عن أن المنظومة الصحية في جنوب غزة في انهيار مستمر، مؤكدة أن شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقًا.

الهلال الأحمر الدولي الهلال الأحمر الصحة الفلسطينية الفلسطينيون القاهرة الإخبارية

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