خليكم جنبه.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تجديد عقد فتوح

علق أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، على تجديد الزمالك عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم.

وكتب أحمد عيد، من خلال حسابه عبر “إكس”: “100 مليون مبروك عليك يا فتوح تجديدك لنادي الزمالك.. أنت كسبان كتير.. ‏براڤو مجلس إدارة نادي الزمالك.. أدار الملف باقتدار بدعم جماهيري كام .. أاتمني الجمهور يقفل الموضوع خلاص.. اللاعب بقي بتاع النادي.. اقفو جنبه ورجعوه وسطنا زي الأول.. بس برضو بالعقل”.

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.