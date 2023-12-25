وزيرة السياحة الفلسطينية: العالم كله يحتفل بعيد الميلاد المجيد باستثناء مكان ميلاد المسيح

قالت رُلي معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، إن العالم كله يحتفل بعيد الميلاد المجيد باستثناء مكان ميلاد المسيح في مدينة بيت لحم.



وأضافت رُلي معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة قدمتها من مدينة بيت لحم الفلسطينية،: "عادة نستقبل عيد الميلاد المجيد بأعداد كبيرة من السياح من كافة دول العالم والفلسطينين من كل المحافظات".

وأشار رُلي معايعة، وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية،: "لا نستطيع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وهناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يوميا في فلسطين".