أجواش لـ الريمونتادا: على الزمالك حل أزماته أولا قبل البحث عن الانتصارات

أكد روي أجواش، المدرب المساعد لجيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه على الأبيض البحث عن حل أزماته أولًا قبل البحث عن استعادة الانتصارات.

وقال روي أجواش في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شاهدت بعض مباريات الدوري المصري في الموسم الجاري".

وأضاف: "أعلم أن الزمالك ليس في مستواه، ومن الصعب أن يتوج باللقب، لكنه يسير بشكل جيد في البطولة الإفريقية".

وتابع: "أرى أنه يجب على الزمالك حل أزماته المالية أولًا، وفي المستقبل الفريق سيعود إلى الانتصارات مُجددًا".

وأتم روي أجواش تصريحاته قائلًا: "نعلم بأزمات الزمالك المالية، وفي بعض الأحيان هذا يخلق بيئة غير مستقرة، وبالنسبة لنا فالأحوال لم تكن جيدة وأحوال التدريبات لا تساعد على التقدم للأفضل".