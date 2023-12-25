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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى وهنا شيحة.. اليوم 5 نجوم يحتفلون بعيد ميلادهم

هنا وغادة وريم مصطفى
هنا وغادة وريم مصطفى

يحتفل اليوم عدد كبير من النجوم بعيد ميلادهم، حيث تصادف أن يكون يوم 25 من شهر ديسمبر الحالي يجمع عيد ميلاد 5 من أهم نجوم الفن الحالي.

 

عيد ميلاد هنا شيحة 

وتأتي فى مقدمة النجوم الفنانة هنا شيحة والتى تحتفل اليوم بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1985.

 

نبذه عن هنا شيحة 

هنا شيحة ممثلة مصرية ولدت في لبنان لأم لبنانية وأب مصري هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عملت وأخواتها حلا، ورشا، ومايا في الفن لمدد مختلفة. 

وبدأت حياتها الفنية من خلال العمل في مسلسلات تلفزيونية مثل وجع البعاد، البر الغربي، طيور الشمس، كما شاركت خلال تلك الفترة في بطولة أفلام سينمائية مثل (حب البنات، درس خصوصي.
 

ريم مصطفى 

كما تحتفل أيضا اليوم ريم مصطفى بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1986.

 

نبذه عن ريم مصطفى 

ريم مصطفى كامل محمد يونس، ممثلة مصرية خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية بدأت العمل في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك، والمسلسل الكوميدي هبة رجل الغراب.

 

أحمد حاتم 

كما يحتفل أيضا أحمد حاتم اليوم بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 25 ديسمبر عام 1987.

 

نبذه عن أحمد حاتم

أحمد حاتم ممثل مصري ولد في حي الدقي درس علوم الإعلام لفترة قبل أن يلتحق بورشة د.محمد عبدالهادي لإعداد الممثل، والذي رشحه لأول بطولاته في فيلم أوقات فراغ والذي حاز على نجاح نقدي وجماهيري وقت عرضه

وشارك في بطولة عدد من الأفلام البارزة، منها الكنز بجزئيه الأول والثاني، الهرم الرابع، قصة حب والغسالة وفي المسلسلات فرتيجو، ابن حلال، لدينا أقوال أخرى، فوق مستوى الشبهات، حكايتي، وحارة اليهود.

 

غادة عادل 

وتحتفل أيضا غادة عادل بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 25 ديسمبر عام 1974.

 

نبذة عن غادة عادل 

غادة عادل ممثلة مصرية درست المحاسبة بمعهد في ليبيا التي ولدت فيها، ثم عادت إلى مصر و بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة. ثم عملت في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسودو الجزء الأول من مسلسل زيزينيا، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي صعيدي في الجامعة الأمريكية.

و شاركت بعدها في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر.

 

شريف عرفة 

وأيضا يحتفل اليوم المخرج الكبير شريف عرفة بعيد ميلاده حيث أنه من مواليد 25 ديسمبر عام 1964.

 

نبذة عن شرف عرفة 

شريف عرفة مخرج ومؤلف ومنتج مصري تخرج من المعهد العالي للسينما في عام 1982 هو ابن المخرج سعد عرفة و الشقيق الأكبر للمخرج عمرو عرفة كانت بدايته السينمائية عام 1987 بإخراج فيلم الأقزام قادمون من تأليف ماهر عواد، بعدها قدم فيلم الدرجة الثالثة مع النجمة سعاد حسني والنجم أحمد زكي والذي لم يلاقي نجاحاً جماهيرياً عند عرضه قام باكتشاف نجوم منهم ( محمد سعد - احمد حلمي - محمد هنيدي - كريم عبدالعزيز - احمد مكي - محمود عبدالمغني - هيثم احمدزكي - علاء ولي الدين - منى زكي - نور - سلاف فواخرجي - جمال سليمان ).

عيد ميلاد هنا شيحة ريم مصطفي احمد حاتم غادة عادل

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