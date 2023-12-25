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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية عن الكتابة العلمية والنشر الدولي بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت كلية الطب بالجامعة الدورة التدريبية عن الكتابه العلميه والنشر الدولي وذلك باروقة كلية الطب والتى تستمر لمدة يومين وذلك  بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.

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وقال الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب أن الدورة حاضر فيها  الأستاذ الدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصوره والخبير العالمي للنشر الدولي.

وأضاف عبد اللطيف أن الدورة تهدف إلى  التعريف بأسس الكتابة العلمية، بالإضافة إلى تقديم خدمة بحثية للطلاب والهيئة والمعاونة  وتضم الدورة التدريبية  محاضرات عن كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشر علمى فى مجلات عالمية ودولية مهمة وكبيرة مما يجعل هناك أهمية للبحث المقدم وبالتالى صاحب الأبحاث المنشورة مما يعود بالنفع على جامعة الوادى الجديد ورفع مستواها وترتيبها العالمي.

ياتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب والدكتور أحمد كمال دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس أستاذ جراحة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الدراسات العليا والبحوث امتحانات النقل شئون الدراسات العليا والبحوث

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