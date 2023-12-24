محافظ الوادي الجديد: انتظام سير امتحانات النقل بالتعليم الأزهري

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الأزهري للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والتي تضم طلاب الصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية بإجمالي 3550 طالبا و طالبة بمراكز المحافظة الخمسة.



وأشار الزملوط - في بيان اليوم / الأحد / إلى جاهزية كافة اللجان الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات وسط أجواء مناسبة بكل يسر وسهولة، مشددًا على المرور والمتابعة لسير أعمال الامتحانات بكافة المراكز والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تواجه الطلاب.