عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: انتظام سير امتحانات النقل بالتعليم الأزهري

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الأزهري للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، والتي تضم طلاب الصفين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية بإجمالي 3550 طالبا و طالبة بمراكز المحافظة الخمسة.

 
وأشار الزملوط - في بيان اليوم / الأحد / إلى جاهزية كافة اللجان الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات وسط أجواء مناسبة بكل يسر وسهولة، مشددًا على المرور والمتابعة لسير أعمال الامتحانات بكافة المراكز والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى تواجه الطلاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

إعدامات ميدانية صهيونية يوميا.. شهادة خطيرة تكشف جرائم جديدة للاحتلال في غزة

تعرف على حكام مباريات نصف نهائي السوبر المصري

جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ مضاد للدبابات على منزل شمال إسرائيل

علاقة مشبوهة وحشيش .. حكاية البلوجر آية إيهاب من الشهرة لسجن النساء

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

السيسي: تحسين أحوال المواطنين هدفنا الأساسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ