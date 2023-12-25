مي حلمي تخطف الأنظار بالأسود في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت مي في الصورة بإطلالة مميزة، مرتدية لوك كاجوال بالون الاسود، واعتمدت على المكياج الهادي، مع انسدالخصلات شعرها الصفراء على كتفيها.





من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلى فضائية قناة “أون سبورت”.





برنامج “الحكم" الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج “الحكم” على قناة “الحدث”، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضيةالشائعة والتى تحدث فى كل حين، وتستضيف كل حلقة نجما من نجوم الرياضة لمحاورته.