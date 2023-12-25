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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منذر الكبير: مصر والمغرب وتونس والجزائر في المربع الذهبي لأمم أفريقيا

صدى البلد

قال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس السابق ، إن منتخبات شمال إفريقيا تستطيع بقوة التواجد فى مباريات نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وقال منذر الكبير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر والمغرب وتونس والجزائر مرشحين بقوة للتواجد فى نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف:" منتخب مصر قوي للغاية ويملك لاعبين كبار ودائما يعرف اللعب فى المباريات والبطولات الكبري ولكن سيواجه بالطبع منتخبات جاهزة وجميعا شاهدنا منتخب المغرب فى كأس العالم الأخير بجانب قوة المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي.

ويذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت قيادة روي فيتوريا خلال الشهر الماضي.

منتخبات شمال إفريقيا منتخب الجزائرى منتخب الجزائر مجدي عبد الغني كوت ديفوار كأس الأمم الافريقية

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