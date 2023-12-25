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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بابا نويل البلجيكي يحمل فرحة الكريسماس إلى الغردقة للمرة العاشرة

بابا نويل البلجيكي
بابا نويل البلجيكي

في تقليد سنوي مُنتظر، احتفل السائح البلجيكي الشهير "كون هلرت"، الملقب بـ"بابا نويل البلجيكي"، بالكريسماس في شوارع الغردقة للعام العاشر على التوالي.

مرتديًا الملابس التقليدية ورافعًا روح الاحتفال، قام "بابا نويل" بجولاته في المدينة، حيث وزع هداياه بفرح على السائحين والعاملين في المطار والمناطق السياحية. ولم يكتفِ بذلك، بل سار على جمله المزين، مما أضفى جوًا من السحر والبهجة على الأجواء.

ديديه لامبرخيت، القنصل الفخري لبلجيكا ومضيف "بابا نويل البلجيكي"، أكد أن حضوره للمرة العاشرة يعزز السياحة في المنطقة ويسهم في إضفاء حيوية على الحياة السياحية بالغردقة.

لامبرخيت أوضح أيضًا دور "بابا نويل" في جمع التبرعات، حيث نجح في جمع مبلغ قدره ٦٠ ألف جنيه لصالح الأطفال الأيتام في الغردقة والمناطق المحيطة، في مبادرة تعكس روح العطاء والتضامن خلال هذا الموسم.

يأتي وصول "بابا نويل البلجيكي" كهدية سنوية مُنتظرة لسكان الغردقة، حيث يشاركون بفارغ الصبر في هذا الاحتفال السحري ويستمتعون باللحظات السعيدة التي يبثها في قلوبهم.

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