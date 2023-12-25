مع حملة اعتقالات .. قوات الاحتلال تواصل محاصرة بلدة برقة بنابلس

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاصرة بلدة برقة شمال غربي نابلس، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات تشنها بالبلدة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت دوار الشهداء في مدينة نابلس بالضفة الغربية ودارت اشتباكات مع عناصر فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن 297 شخصاً استشهدوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية، بينهم 70 طفلاً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية على مناطق عدة في الضفة تزامناً مع حربه على قطاع غزة.