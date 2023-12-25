عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع حملة اعتقالات .. قوات الاحتلال تواصل محاصرة بلدة برقة بنابلس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاصرة بلدة برقة شمال غربي نابلس، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات تشنها بالبلدة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، صباح اليوم الاثنين، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت دوار الشهداء في مدينة نابلس بالضفة الغربية ودارت اشتباكات مع عناصر فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن 297 شخصاً استشهدوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية، بينهم 70 طفلاً منذ السابع من أكتوبر  الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية على مناطق عدة في الضفة تزامناً مع حربه على قطاع غزة.

وسائل الإعلام الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس حملة اعتقالات ومداهمات الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

احتمالية انهيار سد النهضة .. حكاية أخطر تصريح عن مصير المشروع الإثيوبي

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

33 مشروعاً على النيل| عضو وفد التفاوض يكشف "مفاجأة" بشأن سد النهضة مرتبطة بأمريكا.. تفاصيل

حسام عاشور : سأظل ابن النادي واتمني إقامة مباراة اعتزالي برعاية الأهلي

إعلام إسرائيلي: إصابة خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق علي رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ