برلماني للحكومة: ارتفاع أسعار الأسماك مستمر رغم التشريعات الداعمة للقطاع

قال النائب محمد صبري أبو إبراهيم عضو مجلس الشيوخ إنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر ،إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة ارتفاع أسعار الأسماك وندرة بعضها مما يترتب عليه استيرادها من الخارج .

جاء ذلك خلال عرض طلب المناقشة العامة المقدم منه و اكثر من 20 نائبا أخرين بشان استضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية في الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس .

وقال :أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وشدد النائب محمد صبري، على أهمية استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالصيد في البحار والبحيرات ،وكذلك المزارع السمكية،وكيفية مواجهة الصيد الجائر.