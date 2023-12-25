الداخلية: ضبط 1712 مخالفة ملصق إلكتروني و570 عدم ارتداء خوذة

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الانضباطية بكافه المحاور، حيث تم تحرير عدد 1712 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ، وضبط 570 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع عدد 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية على مدار الساعة.

كما تواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

‏يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.