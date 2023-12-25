نويل بشكل مختلف .. أرخص أسعار هدايا الكريسماس 2024

تحتفل شبرا مصر كل عام باستقبال الكريسماس، وتتحول المحلات بها لبيع أشجار الكريسماس وهدايا عيد الميلاد ويقوم المسلمين والمسيحيين بشراء هذه الأشجار وهدايا الكريسماس وهذا الجو يضيف بهجة علي سكان شبرا وتنتشر الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب المصري في شبرا مصر لنري التلاحم بين المسلمون والمسيحيين والترابط القوى بين قطبي الوطن.

ورصدت عدسة صدي البلد ، إقبال المصريين من المسلمين والمسيحيين على محلات بيع زينة عيد رأس السنة الميلادية، مصطحبين أطفالهم معهم لشراء شجرة الكريسماس وتزيينها بألوان وأشكال مختلفة.

يعود تاريخ أشجار الكريسماس إلى الاستخدام الرمزي للأشجار دائمة الخضرة في مصر القديمة والإمبراطورية الرومانية، ليستمر التقليد في أشجار الكريسماس المضاءة بالشموع والتي تم إحضارها لأول مرة إلى أميركا في القرن التاسع عشر.

ويعود الفضل إلى ألمانيا في بدء تقليد شجرة عيد الميلاد كما نعرفها الآن، في القرن السادس عشر، عندما جلب المسيحيون أشجارا مزخرفة إلى منازلهم.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن مارتن لوثر، المصلح البروتستانتي في القرن السادس عشر، أول من أضاف الشموع المضاءة إلى شجرة. كان يتجه نحو منزله في إحدى الأمسيات الشتوية، وشعر بالذهول من تألق النجوم المتلألئة وسط الخضرة. لاستعادة المشهد لعائلته، نصب شجرة في الغرفة الرئيسية وسلك فروعها بشموع مضاءة.

وبعدها أصبحت الأشجار دائمة الخضرة جزءا من الطقوس المسيحية في ألمانيا، وفي العصور الوسطى بدأت تظهر "أشجار أعياد الميلاد" هناك.

ومع فكرة الزينة التي ابتكرها مارتن لوثر، بدأت الأشجار تتزين بشكلها الحديث في جميع ألمانيا، حتى أصبحت تقليدا مرتبطا بالكريسماس.

ولمعرفة أسعار شجر الكريسماس وهدايا الكريسماس برجاء مشاهدة الفيديو.