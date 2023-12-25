عامل رخام يطلق الرصاص على صديقه في القليوبية.. والسبب صادم

سيطرت الافكار الشيطانية على عقلية عامل للانتقام من صديقه، بعد أن دبت خلافات سابقة بينهما ليقرر عامل الرخام الانتقام من صديقه فأعد العدة لانهاء حياته وتخلص منه.

احداث القضية

ووضعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، النهاية لهذه القصة بإصدار حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بعدتلقيها رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15515 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمر ي م"، 42 سنة صنايعي رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أنه في يوم 27 فبراير 2023، قتل المجني عليه أحمد زكي أحمد مصطفي، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد العدة لذلك الغرض، سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا " فرد خرطوش – مطواة"، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي أشهر السلاح الناري الذي كان بحوزته مطلقا عيارا ناريا صوب المجني عليه، فاستقرت إحداها برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة".