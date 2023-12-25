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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر فى داكار يشاهد انطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo

سفير مصر بداكار يشارك
سفير مصر بداكار يشارك بمراسم انطلاق أول رحلة طيران Air Cairo

شارك السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية فى داكار، فى مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo من داكار إلى القاهرة في 23 الجاري فى تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت داكار، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز الربط الجوي مع الدول الأفريقية والتوسع في شبكتها للرحلات الجوية المباشرة إلى المقاصد جديدة لتصبح مركزاً للربط بين دول العالم. 


وألقى السفير خالد عارف كلمة خلال الاحتفالية أكد فيها على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين، مضيفًا أن تنشيط الحركة الجوية المباشرة بين مصر والسنغال سيسهم في تحقيق مردود إيجابي وينعكس على تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
 

وحضر المهندس "حسين شريف" رئيس مجلس إدارة شركة Air Cairo، على متن الرحلة الأولى المتوجهة إلى العاصمة السنغالية داكار، وشارك في الاحتفال بتدشين الخط الجوي بين البلدين، وذلك بحضور ممثل وزير الطيران والنقل الجوى "عمر ديا"، والمدير التنفيذى لهيئة الطيران المدني السنغالية ANACIM "منصور سي"، وحاكم مدينة Thies "عمر بالدي"، وممثلي شركات السياحة فى السنغال ولفيف من أعضاء الجالية المصرية والبعثة الأزهرية.

مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
مراسم الاحتفال بانطلاق أول رحلة طيران لخطوط شركة Air Cairo
الحركة الجوية الدول الافريقية الجالية المصرية السفير خالد عارف العاصمة السنغالية الطيران المدني أول رحلة طيران هيئة الطيران المدني

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