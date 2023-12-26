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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اختيار 7500 فرد| “التضامن” تعلن إجراءات وأسعار قرعة حج الجمعيات خلال ساعات.. اعرف النتيجة من هنا

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في خطوة مهمة لضمان سير عملية الحج بسلاسة وتنظيم، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن اجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1445هـ - 2024م. 

وسنلقي نظرة على كيفية تنظيم هذه القرعة وعلى الإجراءات المتبعة لضمان تجربة حج مثلى للمشاركين.
 

فترة التقديم

وسبق وأن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي، حيث كان لأعضاء الجمعيات الأهلية الفرصة للتقديم وفق الشروط المحددة. 

وتمثل هذه الفترة مرحلة حاسمة حيث انعقدت ثلاث برامج حج مختلفة تمثلت في:
 

الحج الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن حجاج برامج الحرمين الاختيار العشوائي

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