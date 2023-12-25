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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرى أجهور الصغرى والأخميين وعزبة العيسوي بالقناطر الخيرية، بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 6 حالات أعمدة حديدية ومنازل بالطوب السويسي على الأرض الزراعية، بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات وقيام  مجلس مدينة القناطر برفع ناتج الإزالة من الأرض الزراعيه وإلزام المخالفين بزراعتها مرة أخرى.

وأكد محافظ القليوبية، أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا.

وأكد المحافظ، أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 تمكنت من إزالة 1757 حالة أراضي زراعية بمساحة (100فدان و14 قيراط و20 سهم)، وعدد مخالفات بناء 666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م2، وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وشدد المحافظ، على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

وأكد محافظ القليوبية، عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية

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