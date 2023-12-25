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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأمم المتحدة تدعو دول العالم لإنقاذ مهاجري الروهينجا.. ومرصد الأزهر يحذر

الروهينجا
الروهينجا

دعت الأمم المتحدة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إنقاذ ما يقرب من 185 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال على متن سفينة بالقرب من جزر أندمان ونيكوبار في المحيط الهندي.

وفي بيان لها أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقرب من 70 طفلًا و88 امرأة على متن السفينة، محذرة أن هناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص في حالة حرجة، وربما قد تكون هناك حالة وفاة، ومن الممكن أن تزداد أعداد الوفيات على متن السفينة إذا لم تتدخل الدول الساحلية في إنقاذهم بالوقت المناسب. 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش لوكالة فرانس برس: "إن المفوضية تتواصل مع جميع السلطات الساحلية في المنطقة لإنقاذ مهاجري الروهينجا"، ويقوم الآلاف من الروهينجا، وأغلبهم من المسلمين، الذين يتعرضون لاضطهاد شديد في ميانمار، برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش كل عام في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا. 

جدير بالذكر أنه في عام 2022، حاول أكثر  من 2000 مواطن من الروهينجا القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى دول جنوب شرق آسيا، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنذ العام الماضي، تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 570 شخصًا، بينهم لاجئون من الروهينجا، ويبرز هذا الوضع مرة أخرى أهمية قيام دول المنطقة بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ لتجنب حدوث كوارث إنسانية.

الأمم المتحدة الروهينجا اللاجئين

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