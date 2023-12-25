محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل عليها الإفراج عن رهائن دولتنا مقابل أسراهم

أكد الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن حركة حماس اشترطت وقف إطلاق النار الشامل في فلسطين، حتى تتمكن من الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، والإفراج من قبل إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال ماهر صافي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن السجون الإسرائيلية قبل أحداث 7 أكتوبر كان بها أكثر من 5 آلاف فلسطيني، مؤكدا أنه لو أرادت إسرائيل الإفراج عن أسراها، عليها أن تفرج على المسجونين الفلسطينيين.

تدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة

وتابع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ بداية الحرب، فضلا عن إصابة أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية في غزة.