انطلاق أول صندوق وحاضنة أعمال للاستثمار في الشركات المصرية التكنولوجية الناشئة

تماشيا مع المفاهيم العالمية لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، انطلقت رسميا أعمال الصندوق المصري T-Vencubator وهو الأول من نوعه للمزج بين مفهوم صناديق رأس المال الاستثماري، ومفهوم حاضنات الأعمال، مع التركيز فقط على الشركات التي تمتلك حلول تكنولوجية من شأنها مواجهة التحديات الحقيقية التي يمر بها المجتمع المصري.

ويتيح الصندوق فرصة ذهبية أمام الشركات المحلية الناشئة التي تمتلك أفكارا مبنية على قاعدة تكنولوجية قادرة على مواجهة التحديات التي يمر بها المجتمع المصري على كافة المستويات.

ويأتي الصندوق بمفهوم جديد لدعم رواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية، بحيث يقوم الصندوق بدعمهم برأس المال الاستثماري، بجانب احتضانها من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لضمان نموها

من جانبها، أكدت ريم صافي، المؤسس والرئيس التنفيذي للصندوق أن انطلاق الصندوق يأتي في توقيت هام للغاية، حيث باتت الشركات الناشئة شريانا رئيسيا لدعم اقتصادات الدول النامية، وتمتلك مصر سجلا حافلا من النجاحات التي حققتها الشركات الناشئة على مدار السنوات الماضية، مما يجعل الاستثمار داخل تلك الشركات واجبا وطنيا.

وأضافت: "نحن نؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على حل العديد من المشاكل التي يعاصرها المجتمع المصري، ونؤمن أيضا أن العقول المصرية لديها أفكار ابتكارية قادرة على التعامل مع تلك المشاكل، لذلك نحن لا نقوم فقط بضخ استثمارات مالية داخل شركات ناشئة، ولكن نستثمر في مواهب استثنائية تُشكّل مستقبل مصر".