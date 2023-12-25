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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهرجان لاتحاد الشركات الرياضي بمناسبة العيد القومي لبورسعيد

مهرجان رياضي لاتحاد
مهرجان رياضي لاتحاد الشركات الرياضي بمناسبة العيد القومى ل ب

نظم الاتحاد العام الرياضي للشركات مهرجانا رياضيا في العاب تنس الطاولة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية للصالات وذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد وجلاء العدوان الثلاثي علي مصر والتي تحتفل بها سنويا يوم ٢٢ ديسمبر أقيم الاحتفال في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ود. أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي للشركات وسكرتير اتحاد الشركات المصري واللواء اشرف عماره سكرتير منطقة الإسماعيلية وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

مهرجان رياضي لاتحاد الشركات الرياضي بمناسبة العيد القومى ل بورسعيد

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وأكد د. أحمد إسماعيل سكرتير عام الاتحاد عم نتائج الفرق قد أسفرت عن فوز فريق كابسي بكأس كرة السلة بعد تغلبه علي فريق المصالح الحكومية للشباب والرياضة بينما فاز فريق تنس الطاولة لحاويات بورسعيد علي الشباب والرياضة.

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وفي كرة القدم للصالات فاز فريق الرباط علي المصالح الحكومية بضربات الجزاء ، وفي نهاية المسابقة قام اللواء عادل الغضبان ود. احمد اسماعيل بتوزيع الجوائز والكوؤس والميداليات علي الفرق الفائزة.

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